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Разбившийся в Калининградской области вертолёт отрабатывал посадку на корабль
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Разбившийся в Калининградской области вертолёт отрабатывал посадку на корабль 

Вести Калининград 48 минут назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного региона.
«Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж — инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло», — сообщил источник, не уточнив, о каком именно корабле идет речь
По данным пресс-службы Балтийского флота, вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов 12 апреля около 23:30. На борту находился экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя. Оба они погибли.
Катастрофа произошла в районе мыса Таран в Калининградской области на удалении 6-7 миль от берега. Военная прокуратура Балтийского флота начала проверку в связи с летным происшествием, сообщили ТАСС в ведомстве.
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