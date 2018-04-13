Разбившийся в Калининградской области вертолёт отрабатывал посадку на корабль

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного региона.

«Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж — инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло», — сообщил источник, не уточнив, о каком именно корабле идет речь

По данным пресс-службы Балтийского флота, вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов 12 апреля около 23:30. На борту находился экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя. Оба они погибли.