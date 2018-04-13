Комплекс С-300 «Фаворит» и тяжелый вертолет Ми-26 поступили в войска

На прошедшей неделе в войска поступили зенитный ракетный комплекс С-300ПС и тяжелый вертолет Ми-26Т. Соответствующая информация содержится в инфографике, опубликованной Минобороны РФ

В сообщении говорится, что на прошедшей неделе боевая подготовка велась на 114 полигонах, проведено 12 158 практических мероприятий, 1453 занятия по вождению, из них 44% ночью.

Военнослужащие совершили 13 524 прыжков с парашютов, пилоты выполнили 292 летные смены на 73 аэродромах.

В ходе гуманитарной операции в Восточной Гуте 166 644 человека были выведены через гуманитарные коридоры.

В море находились 16 подводных лодок, 84 корабля и 40 судов обеспечения.