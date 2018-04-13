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Комплекс С-300 «Фаворит» и тяжелый вертолет Ми-26 поступили в войска
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Комплекс С-300 «Фаворит» и тяжелый вертолет Ми-26 поступили в войска 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На прошедшей неделе в войска поступили зенитный ракетный комплекс С-300ПС и тяжелый вертолет Ми-26Т. Соответствующая информация содержится в инфографике, опубликованной Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что на прошедшей неделе боевая подготовка велась на 114 полигонах, проведено 12 158 практических мероприятий, 1453 занятия по вождению, из них 44% ночью.
Военнослужащие совершили 13 524 прыжков с парашютов, пилоты выполнили 292 летные смены на 73 аэродромах.
В ходе гуманитарной операции в Восточной Гуте 166 644 человека были выведены через гуманитарные коридоры.
В море находились 16 подводных лодок, 84 корабля и 40 судов обеспечения.
Разведывательную деятельность у границ РФ вели 24 иностранных летательных аппарата, держурными силами ПВО было выполнено 4 вылета на перехват и сопровождение.
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