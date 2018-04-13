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Скорость «Кинжала»: США проигрывают гиперзвуковую гонку России и Китаю
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Скорость «Кинжала»: США проигрывают гиперзвуковую гонку России и Китаю 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Развитие гиперзвукового оружия является одним из приоритетов военно-технической политики Китая, поэтому они двигаются примерно по тому же пути, что и Россия, но с небольшим отставанием, отмечает старший научный сотрудник Центра комплексных и международных исследований ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
Китайский «Кинжал»
По информации американских СМИ, Китай провел серию летных испытаний новой аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала». Испытания прошли в условиях строгой секретности. Ракета пока не имеет устоявшегося названия — американская разведка называет ее CH-AS-X-13, в Китае проект сначала носил условное обозначение WU-17, но теперь перспективное изделие именуют DF-17 или DF-ZF.
Что касается технических характеристик, то о них в силу секретности разработки также известно не очень много. По оценкам специалистов, сама конструкция представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету. Дальность полета такой ракеты оценивают до трех тысяч километров, а запускается она с лицензированной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16, обладающего возможностью дозаправки в воздухе и боевым радиусом около шести тысяч километров.
«Китай является одним из лидеров в области создания гиперзвукового оружия. Они могут несколько отставать от российских наработок в этой области, но у них очень значительный потенциал. Все последние годы китайцы активно проводили испытания различных типов гиперзвукового оружия, параллельно вкладывая большие деньги в создание инфраструктуры для испытаний, например специальных аэродинамических труб.
В этом контексте не стоит удивляться их прогрессу. Развитие гиперзвукового оружия является одним из приоритетов военно-технической политики Китая, поэтому они двигаются примерно по тому же пути, что и России, но с небольшим отставанием. Если у нас «Кинжал» уже пошел в войска, то у них находится на этапе испытаний и пойдет в войска через несколько лет», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Гиперзвуковая гонка
Предполагается, что китайский аналог «Кинжала» будет принят на вооружение к 2025 году. Потенциально Пекин планирует разгонять DF-17 до скорости в 5-10 чисел Маха, то есть летательный аппарат сможет развивать скорость от 6100 до 12300 км/ч. На сегодняшний день такие ракеты есть на вооружении только у России.
Как отмечает военный эксперт Алексей Леонков, основное назначение комплекса «Кинжал» — это борьба с кораблями. «Сначала ракету доставляет на большую высоту модернизированный самолет Миг-31, после чего она буквально за несколько секунд входит в зону поражения цели и наносит вертикальный удар на скорости в 10 Махов. Угол атаки при этом составляет порядка 90 градусов, что обнуляет значимость любой системы ПВО, а РЛС оказываются бесполезными из-за высочайших скоростей», — объясняет возможности «Кинжала» Леонков.
Что касается американцев, то у них наиболее близким к реализации является проект гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider, но для получения сравнимых с «Кинжалом» характеристик американцам нужно еще лет пять, для запуска его в серию и постановки на вооружение потребуется еще какое-то время. Американцы понимают, что проигрывают гиперзвуковую гонку России и Китаю, поэтому пытаются под любыми предлогами, в том числе через подписание соглашения о нераспространении гиперзвукового оружия, заморозить российско-китайские разработки.
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