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В ракетных войсках Марий Эл начались комплексные проверки
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В ракетных войсках Марий Эл начались комплексные проверки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Йошкар-Олинском ракетном соединении Марий Эл начались комплексные проверки по итогам зимнего периода обучения, сообщает минобороны России.
Также проверки коснулись еще 5 дивизий: Тейковской, Козельской, Татищевской, Барнаульской и Ясненской. Ведомство пояснило, что в иных воинских частях они могут быть внезапными.
«Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологического состояния личного состава, противодействия терроризму, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки», — говорится в сообщении минобороны.
Всего к проверкам и учениям привлекут более тысячи единиц техники.
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