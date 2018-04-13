В ракетных войсках Марий Эл начались комплексные проверки

Также проверки коснулись еще 5 дивизий: Тейковской, Козельской, Татищевской, Барнаульской и Ясненской. Ведомство пояснило, что в иных воинских частях они могут быть внезапными.

«Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологического состояния личного состава, противодействия терроризму, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки», — говорится в сообщении минобороны.

Всего к проверкам и учениям привлекут более тысячи единиц техники.