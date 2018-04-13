Источник: разбившийся Ка-29 отрабатывал посадку на корабль, проходящий испытания

БАЛТИЙСК , 13 апреля. / ТАСС /. Катастрофа вертолета Ка-29 в Калининградской области произошла при отработке посадки на корабль, проходящий испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного региона.

"Вертолет совершал посадки на корабль, который проходит испытания. Экипаж — инструкторы, которые опробовали посадки на испытываемый корабль. Четыре посадки было совершено штатно, на пятой возникли проблемы и произошло то, что произошло", — сообщил источник, не уточнив, о каком именно корабле идет речь.

По данным пресс-службы Балтийского флота, вертолет Ка-29 упал в Балтийское море в ходе испытательных полетов, два летчика завода-изготовителя погибли. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, катастрофа произошла в районе мыса Таран в Калининградской области на удалении 6-7 миль от берега.

В правительстве области сообщили, что власти информированы о происшествии и ждут от военных информации о ходе поисковой операции и причинах инцидента.