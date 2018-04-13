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ФСВТС: МиГ-35 имеет хорошие перспективы в тендере на поставку самолетов для ВВС Индии
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ФСВТС: МиГ-35 имеет хорошие перспективы в тендере на поставку самолетов для ВВС Индии 

ТАСС 1 час назад
ЧЕННАИ /Индия/, 13 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-35 примет участие в тендере на поставку легких истребителей для индийских ВВС после того, как индийская сторона решила допустить к конкурсу двухдвигательные самолеты.
Как сообщил в пятницу российским журналистам глава делегации РФ на выставке Defexpo-2018, заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов, российский самолет имеет хорошие перспективы.
"Нас удовлетворяет то, что индийская сторон ищет теперь самолет с двумя двигателями, потому что у российской стороны такого класса однодвигательного истребителя нет. Мы готовы участвовать в этом тендере, и я считаю, что у нас в этом плане очень хорошие перспективы", — сказал Дрожжов.
В настоящее время Индия рассматривает возможность приобретения партии легких истребителей. Стоимость контракта, по данным СМИ, оценивается в 15 млрд долларов. Среди основных кандидатов до сих пор рассматривались однодвигательные самолеты — шведский Gripen E ("Грипен-E") и американский F-16 Fighting Falcon (Ф-16 «Файтинг фэлкон»). Однако недавно Индия заявила, что готова допустить к тендеру и двухдвигательные самолеты. По данным индийских СМИ, в тендере также может принять участие и американский F/A-18.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщили в пресс-службе РСК «МиГ», заводские испытания машины завершились в декабре прошлого года. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.
Модернизация Су-30МКИ и МиГ-29КУБ
Россия и Индия ведут переговоры о модернизации истребителей российского производства Су-30МКИ и МиГ-29КУБ, которые стоят на вооружении индийских ВВС и ВМС. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава делегации РФ на выставке Defexpo-2018, заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"Сейчас ведутся контрактные переговоры. Пока еще точной даты начала [модернизации] нет", — сказал Дрожжов.
Он также отметил, что пока нет данных о количестве модернизируемых самолетов.
Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК. По данным ОАК, парк этих самолетов в Индии насчитывает уже более 230 единиц, а в перспективе превысит 270 машин. Плановый объем поставок в ближайшие годы может достигнуть 300 млн долларов
МиГ-29К/КУБ — это многофункциональные истребители поколения 4++, предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. Они способны развивать скорость более 2 тыс. км в час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км.
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