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На Балтфлот впервые поступили минно-розыскные собаки
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На Балтфлот впервые поступили минно-розыскные собаки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Девять четвероногих помощников саперов войдут в отделение минно-розыскных собак, впервые сформированное в отдельном морском инженерном полку Балтийского флота в Калининградской области.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, первых трех обученных собак привезли из специализированного учебного центра Минобороны России. Там же в течение трех месяцев военнослужащие полка проходили обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки». Люди учились работать с пиомцами и ухаживать за ними, а собаки привыкали к новым хозяевам.
"Новобранцы" Балтийского флота — немецкие овчарки, успешно зарекомендовавшие себя при проведении минно-розыскных работ. Для их содержания оборудованы просторные вольеры и кинологический городок. Все собаки зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе им положены попоны с надписью «разминирование».
Основная задача таких собак, пояснили в пресс-службе, — проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов. У саперов Балтфлота есть высокотехнологичные средства инженерного вооружения — например, мобильный инженерный комплекс «МИКР», в состав которого входит легкий робот «Кобра-1600», четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов и другое новейшее оборудование. Но при разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние собаки.
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