На форуме «Армия-2018» будут представлены около 600 единиц военной техники

Посетители форума «Армия-2018» смогут увидеть более 600 единиц вооружения на территории парка «Патриот», а в Кубинке пройдет масштабный показ авиатехники.

Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018», сообщает пресс-служба минобороны.

В парке «Патриот» зрители смогут увидеть 300 единиц ВВСТ, еще почти столько же единиц зайдействуют в программе динамического показа. В Кубинке пройдет показ 26 единиц авиатехники ВКС и авиации ВМФ.

В сообщении российского военного ведомства подчеркнуто, что программы динамических показов значительно расширены в сравнении с предыдущими годами.

В 2017 году посещаемость выставки превысила 700 тысяч человек, международное представительство составило 114 стран мира, более 1200 предприятий и организаций, представили свыше 18 тысяч разработок и технологий.