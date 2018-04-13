Минобороны РФ организует широкомасштабный показ военной техники на форуме «АРМИЯ‐2018»

Посетители парка «Патриот» смогут познакомиться с широким арсеналом вооружения, военной и спецтехникой. На территории аэродрома Кубинка организуют выставку 26 единиц авиатехники ВКС и авиации ВМФ.

В Минобороны добавили, что «АРМИЯ-2018»

обещает более насыщенную программу по сравнению с прошлым годом.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Корабль успешно выполнил поставленные задачи по ведению боя с надводными кораблями и береговыми объектами.