Минобороны РФ организует широкомасштабный показ военной техники на форуме «АРМИЯ‐2018» 

Международный военно‐технический форум «АРМИЯ‐2018» пройдет с 21 по 26 августа в Московской области. Минобороны РФ представит около 600 единиц новейшей техники на территории КВЦ «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Посетители парка «Патриот» смогут познакомиться с широким арсеналом вооружения, военной и спецтехникой. На территории аэродрома Кубинка организуют выставку 26 единиц авиатехники ВКС и авиации ВМФ.
В Минобороны добавили, что «АРМИЯ-2018»
обещает более насыщенную программу по сравнению с прошлым годом.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Корабль успешно выполнил поставленные задачи по ведению боя с надводными кораблями и береговыми объектами.