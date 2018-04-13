Конгресс США утвердил продажу Словакии самолетов F-16V Block 70/72 

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) проинформировало Конгресс США о возможности продажи Словакии 14 многоцелевых боевых самолетов F-16V Block 70/72. Стоимость воздушных судов вместе с вооружением и оснащением оценивается в 2,91 млрд долларов США., однако, как сообщает министерство обороны восточноевропейской страны, эта сумма завышена на 1 млрд долларов США, а это значит, что процесс утверждения не будет легким. По сообщению DSCA, Словакия обратилась к Вашингтону по вопросу приобретения вышеупомянутых самолетов, а также 16 шт. двигателей F110 General Electric или F100 Pratt & Whitney, 15 пушек M61A1 Vulcan,16 радиолокаторов APG-83,14 терминалов LINK-16 (MIDS-JTRS) и 14 нашлемных указателей целей. Предусматриваемый комплект вооружений включает в себя 30 управляемых ракет класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия AIM-120C7, 100 управляемых ракет того же класса среднего радиуса действия AIM-9X, а также 12 учебных AIM-9X, двух учебных AIM-120C7 и 24 дополнительны направляющих устройств для AIM-9X. Словакия намерена также купить 224 комплекта управления для 227-килограмовых бомб GBU-12 Paveway II, 20 компьютеров управления для бомб GBU-49 Enhanced Paveway II, 150 комплектов целевого управления KMU-572F/B для 227-килограмовых бомб GBU-38 JDAM, а также несколько десятков учебных бомб разного типа. Оснащением для словацких F-16V Block 70/72 станут 6 шт. AN/AAQ-33 Sniper, 14 комплектов электронной борьбы AN/ALQ-213, 16 комплектов самообороны AN/ALQ-211, 16 комплектов постановщиков помех AN/ALE-47, устройства определения «свой-чужой» (IFF), системы планирования операций и наземное учебное оборудование. Министерство обороны Словакии подчеркивает, что утверждение сделки Конгрессом США никоим образом не означает, что власти Братиславы решили приобрести самолеты этого типа. После рассмотрения этой оферты, как и предложения о покупке истребителей Gripen, сделанной шведским Saab, министр обороны Петер Гайдош представит лучшее решение правительству не позднее 29 июня. Текущего года. Словакия заинтересована в приобретении многоцелевых боевых самолетов, которые заменят устаревшие Миг-29AS (10 шт.) и МиГ-29UBS (2 шт.).