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Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники покажут на «Армии-2018»
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Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники покажут на «Армии-2018» 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2018» будет насчитывать около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», — сказали в ведомстве.
На площадках форума в рамках статической экспозиции будут представлены более 300 единиц, еще почти столько же задействуют в программе динамического показа, уточнили в министерстве. Всего для участников и гостей форума в динамическом показе будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 90 типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны России.
Кроме того, на аэродроме Кубинка к показу подготовят 26 единиц авиационной техники Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.
Международный военно-технический форум «Армия» — выставка вооружения и военной техники, проводимая в Подмосковье под эгидой Минобороны. В этом году она пройдет с 21 по 26 августа.
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