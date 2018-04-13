Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники покажут на «Армии-2018»

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2018» будет насчитывать около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», — сказали в ведомстве.

На площадках форума в рамках статической экспозиции будут представлены более 300 единиц, еще почти столько же задействуют в программе динамического показа, уточнили в министерстве. Всего для участников и гостей форума в динамическом показе будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 90 типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны России.

Кроме того, на аэродроме Кубинка к показу подготовят 26 единиц авиационной техники Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота.