Акция «Бессмертный полк» пройдёт от Хасана до Тернея в Приморье

Приморье готовится к празднику.

Приморье готовится к празднованию 73-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. О том, какие мероприятия пройдут в этом году стало известно на заседании организационного комитета под руководством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в пятницу, 13 апреля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам директора департамента внутренней политики Павла Ясевича, во всех городах и районах края пройдут праздничные митинги, концерты, парады, а также уже традиционное шествие «Бессмертного полка».

«Главное празднование традиционно пройдет во Владивостоке . Планируется, что с портретами героических предков пройдут более 30 тысяч приморцев. В главном приморском параде в День Победы примут участие около 300 ветеранов Великой Отечественной войны из городов и районов края, которых доставят на автобусах», — отметил он.

Во Владивостоке 9 мая в праздничных колоннах пройдут 1,5 тысяч военнослужащих штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС МВД , Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

«Будет задействовано более 50 единиц военной техники. Это комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно— пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. Также запланирован пролет 18 летательных аппаратов различных классов», — рассказал заместитель командующего ТОФ Анатолий Зелинский, добавив, что в этом году во Владивостоке пройдет восемь репетиций праздничного парада, включая генеральную 7 мая.

Впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

По окончанию парада и шествия «Бессмертного полка», традиционно в Адмиралтейском сквере будет организовано мероприятие для ветеранов «Солдатская каша», а на центральной площади начнется концертная программа. Завершится День Победы в Приморье праздничным салютом.

Приморском крае на сегодняшний день проживают 1073 инвалида Великой Отечественной войны, 146 участников Великой отечественной войны и 166 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 129 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 10 593 ветерана боевых действий.

За счет средств федерального бюджета им предоставляются льготы на компенсацию расходов услуг ЖКХ, ежемесячные денежные выплаты. Помимо этого, в 2018 году Приморскому краю предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 22,88 миллиона рублей на обеспечение жильем 12 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе трех участников и девяти вдов погибших участников войны, а также 5,66 миллионов рублей — на обеспечение жильем еще пяти ветеранов боевых действий.

По информации департамента труда и социального развития, на сегодняшний день жильем обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Приморском крае.