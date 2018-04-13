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В Центральном военном округе завершился лагерный сбор с военнослужащими ракетных войск и артиллерии
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В Центральном военном округе завершился лагерный сбор с военнослужащими ракетных войск и артиллерии 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца более 5,5 тыс. артиллеристов оттачивали свое профессиональное мастерство. В лагерном сборе было задействовано более 1,5 тыс. единиц артиллерийского вооружения, специальной и военной техники.
В Центральном военном округе (ЦВО) завершился лагерный сбор с военнослужащими ракетных войск и артиллерии.
Мероприятие началось с подъема по тревоге личного состава соединений, воинских частей и подразделений, дислоцированных в Оренбургской, Челябинской, Кемеровской областях, а также на территории Таджикистана, и последующего многокилометрового марша к местам проведения сбора: Тоцкий, Чебаркульский, Юргинский полигоны и полигон 201-й военной базы.
В течение месяца более 5,5 тыс. артиллеристов оттачивали свое профессиональное мастерство. В лагерном сборе было задействовано более 1,5 тыс. единиц артиллерийского вооружения, специальной и военной техники.
В ходе мероприятия было проведено более 130 тактико-специальных учений, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Перед началом учений с батареями проводились инструкторско-методические занятия по внедрению опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Особое внимание в ходе учений уделялось маневренности подразделений, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции. Кроме того, на мероприятия привлекались подразделения общевойсковой разведки и беспилотных летательных аппаратов для отработки задач в составе разведывательно-огневого контура.
Всего в ходе лагерного сбора выполнено более 1,2 тыс. огневых задач с боевой стрельбой, израсходовано свыше 8,5 снарядов, кроме осколочно-фугасных с ударным взрывателем, применялись также специальные виды боеприпасов — осветительные и дымовые снаряды и мины.
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