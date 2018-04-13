В Центральном военном округе завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии

В ходе сбора было проведено более 130 тактико-специальных учений, выполнено более 1200 огневых задач с боевой стрельбой.

В Центральном военном округе успешно завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии в Оренбургской, Челябинской, Кемеровской областях и на территории Таджикистана

Лагерный сбор стартовал с подъема по тревоге соединений, воинских частей и подразделений и последующего многокилометрового марша к местам проведения тренировок: Тоцкий, Чебаркульский, Юргинский полигоны и полигон 201 военной базы.

В течение месяца более 5,5 тысяч артиллеристов оттачивали свое профессиональное мастерство. Всего на лагерном сборе было задействовано более 1,5 тысяч единиц артиллерийского вооружения, специальной и военной техники.

В ходе лагерного сбора было проведено более 130 тактико-специальных учений, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. Перед началом тактических учений с батареями проводилось инструкторско-методические занятия по внедрению опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике

Особое внимание на тренировках уделялось маневренности подразделений, сокращению до минимума времени нахождения артиллерийских расчетов на огневой позиции. Кроме того, к учениям привлекались подразделения общевойсковой разведки и БПЛА для отработки задач, в том числе ночных, в составе разведывательно-огневого комплекса.

Всего в ходе лагерного сбора выполнено более 1,2 тысяч огневых задач с боевой стрельбой, израсходовано более 8,5 снарядов, кроме осколочно-фугасных с ударным взрывателем, применялись также специальные виды боеприпасов — осветительные и дымовые снаряды и мины.