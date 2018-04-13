На форуме «Армия-2018» представят около 600 видов вооружений и спецтехники

"Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на площадках Форума в рамках статической экспозиции представят более 300 единиц ВВСТ, почти столько же единиц задействуют в программе динамического показа. Отмечается, что масштабная экспозиция техники развернется на территории центра «Патриот». Кроме того, на аэродроме Кубинка к показу подготовят 26 единиц авиационной техники ВКС и морской авиации ВМФ.

Участникам и гостям форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 90 типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны РФ, добавляется в сообщении.