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На форуме «Армия-2018» представят около 600 видов вооружений и спецтехники
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На форуме «Армия-2018» представят около 600 видов вооружений и спецтехники 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Около 600 видов вооружений, военной и спецтехники Минобороны РФ представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники Минобороны России будут продемонстрированы на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на площадках Форума в рамках статической экспозиции представят более 300 единиц ВВСТ, почти столько же единиц задействуют в программе динамического показа. Отмечается, что масштабная экспозиция техники развернется на территории центра «Патриот». Кроме того, на аэродроме Кубинка к показу подготовят 26 единиц авиационной техники ВКС и морской авиации ВМФ.
Участникам и гостям форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности свыше 90 типов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники Минобороны РФ, добавляется в сообщении.
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