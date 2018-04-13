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В Самаре в офисном центре «Вертикаль» провели пожарно-тактические учения
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В Самаре в офисном центре «Вертикаль» провели пожарно-тактические учения 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В рамках отработки взаимодействия пожарно-спасательных подразделений третьего отряда федеральной противопожарной службы с подразделениями пожарной охраны Самарского пожарно-спасательного гарнизона, с персоналом объекта и специальными службами города при ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также тренировки личного состава по ликвидации пожаров и аварий в сложных условиях, в Ленинском районе Самары Главным управлением МЧС Росси по Самарской области было проведено пожарно-тактическое учение, сообщает ведомство.
На учении отрабатывались вопросы организованной эвакуации из здания повышенной этажности, действия персонала, личного состава пожарно-спасательных подразделений и звеньев газодымозащитной службы в случае пожара. Основной целью проведения учений стала отработка взаимодействия между пожарными подразделениями, службами города с администрацией офисного центра «Вертикаль». На учения привлекались силы и средства «РН-Пожарная безопасность», Центр медицины катастроф, поисково-спасательной службы Самарской области.
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в помещении горячего цеха на четвёртом этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению горячего цеха. Началось распространение огня на соседнее оборудование и мебель.
Автоматическая спринклерная система пожаротушения здания не сработала, ввиду временного отсутствия воды в системе противопожарного водоснабжения, из-за аварии в насосной. Одновременно с этим началась самостоятельная эвакуация людей из здания. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в здании офисного центра.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений, слаженными действиями были проведены спасательные работы, в целях недопущения распространения пожара на вышерасположенные этажи обеспечена защита остекления здания с последующей ликвидацией очага пожара.
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