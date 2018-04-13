В филиале «Ямалкоммунэнерго» в Муравленко прошли учения по гражданской обороне

Помимо коммунальщиков, в учениях приняли участие пожарно-спасательные подразделения, МЧС , экипажи ОМВД России по городу Муравленко , бригады скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительные подразделения и службы координации систем жизнеобеспечения.

Цель учений — отработка вопросов организации взаимодействия между структурами, привлекаемыми к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также их готовность к оказанию помощи людям, пострадавшим в аварии.

По легенде: в единую дежурную диспетчерскую службу города Муравленко от диспетчера филиала АО «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» поступило сообщение о том, что в результате взрыва котельных агрегатов выведен из работы блок центральной котельной. Повреждено технологическое оборудование, произошло разрушение ограждающих конструкций, погибло 2 человека и 3 пострадало. Кроме того, при переходе с основного вида топлива на резервное произошла утечка сырой нефти в обваловании парка хранения резервного топлива.

В ходе учений комиссия оценила действия и навыки руководящего состава подразделений, участвующих в ликвидации ЧС, персонала и специальных аварийно-спасательных формирований города. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Муравленко «Тепло» показал готовность к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий в случае возникновения аварии.

Ответственный за тактическо-специальные учения по ГО и ЧС со стороны филиала, главный инженер Сергей Савченко дал положительную оценку действиям работников филиала и отметил: «поставленные задачи выполнены, цели достигнуты, все действовали в рамках своих должностных инструкций и планов локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального комплекса. Будем надеяться, что подобные аварии на жизненно значимых объектах останутся лишь учениями», — сказал Сергей Савченко.

Фото предоставило телевидение «Муравленко 24»