Корабли Балтийского флота на учениях в море уничтожили подлодку условного противника

КАЛИНИНГРАД , 12 апреля. / ТАСС /. Корабли Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника в ходе плановых учений в море. Об этом сообщил в четверг представитель флота Роман Мартов.

"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота провела плановое учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", — сообщил он.

Мартов отметил, что подводной лодке противника была поставлена задача уничтожить суда обеспечения в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота. Для обнаружения противника в район были направлены малые противолодочные корабли и вертолет Ка-27ПЛ, который с помощью гидроакустических средств обнаружил цель и передал ее координаты кораблям.

Экипажи кораблей выполнили задачи по классификации и слежению за подводной целью, а затем условно уничтожили ее с помощью реактивных бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного вооружения.