В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников

В своем выступлении он акцентировал внимание на важных аспектах подготовки обучающихся в системе высшего военного образования.

В своем выступлении Григорий Трубников акцентировал внимание на важных аспектах подготовки обучающихся в системе высшего военного образования, а также основных направлениях и перспективах развития науки в Российской Федерации. Он детально рассказал о реализации Плана стратегии научно-технологического развития России, направленной на формирование современной системы управления в областях науки, технологий и инноваций.

Подобные мероприятия, несомненно, способствуют установлению контактов между должностными лицами и различными категориями обучающихся в системе российского образования.