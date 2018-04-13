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Военнослужащие ЗВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Игла» в Ленобласти
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Военнослужащие ЗВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Игла» в Ленобласти 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Окружной этап конкурса «Чистое небо» проходит на полигоне Каменка.
В Ленинградской области на полигоне Каменка проходит окружной этап конкурса «Чистое небо». Участники соревнований стреляют из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».
Стреляют «с ходу» — прямо с брони БТРа. Так отбирают лучших стрелков-зенитчиков подразделений ПВО Западного военного округа. Оценивают действия каждого взвода.
Вторая задача конкурса — необходимо поразить воздушную мишень, летящую со скоростью 550 м/с. Расстояние до нее — 3 км. В этом упражнении отрабатывают поражение самолета, крылатой ракеты или беспилотника противника. Пуски выполняют уже стоя на одном месте — тонкая работа.
Чтобы получить оценку «отлично», ракета с тепловым наведением должна пролететь максимум в 5 метрах от мишени. Попадать в самое «яблочко» из ПЗРК нет нужды — цель уничтожают поражающие элементы.
«Цель находится в воздухе порядка 10-12 секунд — стрелок-зенитчик должен один, без помощи какой-то аппаратуры визуально обнаружить цель, с помощью аппаратуры комплекса взять цель на сопровождение и осуществить пуск ракеты, которая найдет эту цель в воздухе», — рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель начальника отдела подготовки и применения войск ПВО ЗВО Станислав Котович.
На поражение 3-х мишеней разных типов дают ограниченное время — здесь все на скорость, при этом без ущерба точности. В руках умелого стрелка ПЗРК «Игла» — крайне эффективное оружие, способно поражать воздушные цели на высоте в 3,5 км и на дальности в 5 км.
Лучшие из лучших стрелков отправятся на всеармейский этап конкурса «Открытое небо», который пройдет уже в мае, в Краснодарском крае.
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