Военнослужащие ЗВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Игла» в Ленобласти

Окружной этап конкурса «Чистое небо» проходит на полигоне Каменка.

Ленинградской области на полигоне Каменка проходит окружной этап конкурса «Чистое небо». Участники соревнований стреляют из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

Стреляют «с ходу» — прямо с брони БТРа. Так отбирают лучших стрелков-зенитчиков подразделений ПВО Западного военного округа. Оценивают действия каждого взвода.

Вторая задача конкурса — необходимо поразить воздушную мишень, летящую со скоростью 550 м/с. Расстояние до нее — 3 км. В этом упражнении отрабатывают поражение самолета, крылатой ракеты или беспилотника противника. Пуски выполняют уже стоя на одном месте — тонкая работа.

Чтобы получить оценку «отлично», ракета с тепловым наведением должна пролететь максимум в 5 метрах от мишени. Попадать в самое «яблочко» из ПЗРК нет нужды — цель уничтожают поражающие элементы.

«Цель находится в воздухе порядка 10-12 секунд — стрелок-зенитчик должен один, без помощи какой-то аппаратуры визуально обнаружить цель, с помощью аппаратуры комплекса взять цель на сопровождение и осуществить пуск ракеты, которая найдет эту цель в воздухе», — рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель начальника отдела подготовки и применения войск ПВО ЗВО Станислав Котович.

На поражение 3-х мишеней разных типов дают ограниченное время — здесь все на скорость, при этом без ущерба точности. В руках умелого стрелка ПЗРК «Игла» — крайне эффективное оружие, способно поражать воздушные цели на высоте в 3,5 км и на дальности в 5 км.