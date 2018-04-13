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Военные комиссариаты страны празднуют вековой юбилей
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Военные комиссариаты страны празднуют вековой юбилей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 13 апреля, в Салехарде в честь 100-летия военных комиссариатов России и 80-летия военкомата ЯНАО сотрудники окружного военкомата возложили цветы к Вечному огню на пантеоне Победы.
Военный комиссар ЯНАО Василий Чачков поздравил с праздником всех ветеранов и сотрудников военкомата. Он рассказал, что уже второй год подряд военный комиссариат ЯНАО занимает первое место среди военных комиссариатов третьего разряда по организации и проведению призывной кампании.
Так, в эту призывную кампанию из округа в разные ряды Вооруженных сил призвано боле 1200 человек.
Также сегодня в Культурно-деловом центре пройдет церемония награждения работников военного комиссариата ЯНАО, а в окружном Центре национальных культур состоится праздничный концерт.
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