Военные комиссариаты страны празднуют вековой юбилей

Сегодня, 13 апреля, в Салехарде в честь 100-летия военных комиссариатов России и 80-летия военкомата ЯНАО сотрудники окружного военкомата возложили цветы к Вечному огню на пантеоне Победы.

Военный комиссар ЯНАО Василий Чачков поздравил с праздником всех ветеранов и сотрудников военкомата. Он рассказал, что уже второй год подряд военный комиссариат ЯНАО занимает первое место среди военных комиссариатов третьего разряда по организации и проведению призывной кампании.

Так, в эту призывную кампанию из округа в разные ряды Вооруженных сил призвано боле 1200 человек.

Также сегодня в Культурно-деловом центре пройдет церемония награждения работников военного комиссариата ЯНАО, а в окружном Центре национальных культур состоится праздничный концерт.