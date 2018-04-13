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СМИ: Китай проведет военные маневры в Тайваньском проливе
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СМИ: Китай проведет военные маневры в Тайваньском проливе 

ТАСС 1 час назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 апреля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет на следующей неделе военные маневры в акватории Тайваньского пролива. Учения с боевыми стрельбами планируется начать 18 апреля, сообщает в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на официальные источники в Пекине.
По мнению наблюдателей, тренировки ВМС НОАК призваны нести сигналы Тайваню и США, которые расширяют сотрудничество, а также станут знаком поддержки России на фоне нынешнего обострения ситуации в Сирии. «Очень вероятно, что Китай как стратегический партнер РФ стремится показать свою политическую поддержку Москве в этот чувствительный момент», — полагает базирующийся в Макао китайский военный эксперт Энтони Вонг.
Предстоящие военно-морские маневры станут первыми в регионе Тайваньского пролива с сентября 2015 года. Решение об их проведении было объявлено в четверг, после того, как китайский лидер Си Цзиньпин, являющийся также председателем Центрального военного совета КНР, посетил морской парад на острове Хайнань в Южно-Китайском море.
В этом крупнейшем в своем роде смотре участвовало около 50 кораблей, почти 80 единиц воздушной техники и 10 тыс. военнослужащих. В ходе церемонии на борту авианосца «Ляонин» Си Цзиньпин призвал НОАК сохранять бдительность и быть готовыми к защите китайского суверенитета и национальных интересов, обеспечению регионального мира и стабильности.
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