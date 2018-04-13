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В Минобороны рассказали о нормализации обстановки в сирийском городе Дума
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В Минобороны рассказали о нормализации обстановки в сирийском городе Дума 

РИА Новости 43 минуты назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, в свои дома вернулись 250 человек, сообщает Минобороны РФ.
"Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, жители начинают возвращаться в свои дома и восстанавливать мирную жизнь. В свои дома вернулись 250 человек", — говорится в сообщении.
Добавляется, что для обеспечения безопасности накануне к работе приступили подразделения российской военной полиции, также работают установленные российской стороной блокпосты.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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