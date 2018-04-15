Китай провёл серию лётных испытаний аэробаллистической ракеты

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая провели серию лётных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского «Кинжала».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись ещё в конце 2016 года, последние — уже в начале этого года.

При этом отмечается, что в ходе двух последних тестирований ракета запускалась с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N), обладающего возможностью дозаправки в воздухе.

Так как этот самолёт имеет боевой радиус около 6 тыс. км, то существует вероятность, что CH-AS-X-13, представляющая собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до 3 тыс. км, способна достичь территории США

Американские военные эксперты убеждены, что новая китайская ракета будет полностью готова к развертыванию к 2025 году.

При этом, как они напоминают, сейчас кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает лишь Россия , у которой имеется гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал», обладающая скоростью порядка десяти Махов (число Маха равно скорости звука). Напомним, «Кинжал» способен преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в конце апреля этого года в Бохайском заливе состоится тестовое плавание китайского авианосца Type 001A.

Власти КНР проведут торжественную церемонию к первому плаванию, потому что это первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен в Китае.

Новости Китая: Китайский пассажирский лайнер нового поколения завершил испытательные полёты

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня