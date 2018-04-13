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Эксперт прокомментировал сообщения об испытаниях в Китае аналога российского «Кинжала»
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Эксперт прокомментировал сообщения об испытаниях в Китае аналога российского «Кинжала» 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях в Китае аэробаллистической ракеты — аналога российского «Кинжала».
По словам эксперта, у Пекина нет возможности создать такой аналог.
«Отличительная особенность ракеты, которая у нас, это высокая точность попадания и возможность маневрирования на траектории. Это главная особенность», — заявил Сивков.
Как отметил эксперт, у китайской стороны — это попытка сделать аэробаллистическую ракету, похожую на российскую, но, скорее всего, без тех возможностей, которые есть у России.
Ранее военный эксперт Юрий Лямин в беседе с ФАН прокомментировал данные о возможном наличии украинских элементов в двигателях ракет КНДР.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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