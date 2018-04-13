Эксперт прокомментировал сообщения об испытаниях в Китае аналога российского «Кинжала»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях в Китае аэробаллистической ракеты — аналога российского «Кинжала».

По словам эксперта, у Пекина нет возможности создать такой аналог.

«Отличительная особенность ракеты, которая у нас, это высокая точность попадания и возможность маневрирования на траектории. Это главная особенность», — заявил Сивков.

Как отметил эксперт, у китайской стороны — это попытка сделать аэробаллистическую ракету, похожую на российскую, но, скорее всего, без тех возможностей, которые есть у России