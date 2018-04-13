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В Минтрансе РФ рассказали об извинениях Британии после досмотра самолета
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В Минтрансе РФ рассказали об извинениях Британии после досмотра самолета 

ИД «Собеседник» 47 минут назад
Глава Минтранса Максим Соколов рассказал, что добился от Британии объяснений по поводу обыска самолета «Аэрофлота» в марте.
В конце марта Sobesednik.ru писал, что сотрудники британской полиции и таможни обыскали российский самолет, не предъявив для того оснований и не допустив экипаж воздушного судна к осмотру. Однако замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас объяснил проверку самолета обычной процедурой по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ.
Как сообщает РИА «Новости», в Минтрансе РФ заявили, что после официального запроса ведомства о причинах досмотра самолета британский центр по безопасности полетов не только объяснил свои действия, но и принес российской стороне свои извинения.
«Предоставил [причины — прим. Sobesednik.ru]. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», — приводит агентство слова главы Минтранса Максима Соколова.
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