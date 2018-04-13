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Великобритания извинилась за досмотр борта «Аэрофлота»
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Великобритания извинилась за досмотр борта «Аэрофлота» 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британский центр по безопасности полетов принес извинения за проведенный досмотр на борту российского самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.
Отметим, что инцидент произошел 30 марта в аэропорту Хитроу. Британская полиция и таможня провели досмотр самолета «Аэрофлота». По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины проверки и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул борт, хотя это противоречит правилам. В конце концов капитану разрешили остаться в кабине. МВД Британии объяснило причину проверки российского самолета. По словам замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса, досмотр самолета «Аэрофлота» — рутинная процедура.
По словам Соколова, центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии, «предоставил причины и даже извинился».
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