Мэрия Владивостока намерена забрать у Минобороны пляжи на острове Русском

Администрация Владивостока намерена оформить пляжи на Русском острове в муниципальную собственность. Соответствующее обращение направлено в департамент имущественных отношений Минобороны РФ

Перед началом купального сезона в администрацию города поступило множество вопросов о санитарном состоянии пляжей на острове Русский. Они давно стали излюбленным местом отдыха для горожан, но они до сих пор находятся в ведении Минобороны.

В мэрии отметили, что собственники земли не должны допускать загрязнения территорий, сообщает ИА PrimaMedia. Администрация Владивостока не раз обращалась в департамент имущественных отношений Минобороны и к командованию Тихоокеанским флотом с просьбой принять меры к надлежащему содержанию земельных участков или передать территорию в собственность города.

В период подготовки к купальному сезону-2018 такие письма вновь были направлены в указанные ведомства.