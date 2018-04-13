Британский Центр ИКАО извинился за проверку российского самолета 

Британский Центр по безопасности полетов под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) извинился за внезапную проверку российского самолета в аэропорту Лондона 30 марта 2018 года. Об этом сказал глава Минтранса Максим Соколов на Красноярском экономическом форуме.
В конце марта Координационный центр по авиабезопасности России направил в Великобританию запрос о причинах проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Были представлены и объяснения причин проверки воздушного судна, однако министр не стал уточнять какие именно.
"Предоставил. И даже извинился", — передает ТАСС слова Соколова.