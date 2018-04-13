Специалисты поисково-спасательных групп морской авиации ТОФ отработали десантирование с вертолёта

Также они повышали навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка и средствам подачи сигналов индивидуального пользования.

На аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота Николаевка проводятся сборы специалистов поисково-спасательных групп флота.

Эти группы предназначены для поиска и оказания помощи экипажам самолётов при возникновении нештатных ситуаций и являются высокомобильными.

Более 30 специалистов до конца текущего месяца пройдут теоретическую и методическую подготовку, будут работать с новыми современными средствами спасения.

Сегодня в ходе практических занятий военнослужащие спасательных групп выполнили порядка 70 парашютных прыжков с вертолёта Ми-8. В перспективе группы отработают десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот, проведут прыжки в сложных метеоусловиях — в условиях ограниченной видимости. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку и приводнение.

Тренировки и учения поисково-спасательных групп проводятся круглый год, специалисты тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях. Они отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам.