Британский центр ICAO извинился за досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Центр по безопасности полетов под эгидой ICAO (Международная организация гражданской авиации), работающий на территории Великобритании объяснил причины проверки самолета российской компании «Аэрофлот» в конце марта и принес извинения за досмотр. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Максим Соколов, передает ТАСС.

«Предоставил. И даже извинился. Это был Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO, который работает на территории Британии», — ответил Соколов на вопрос, предоставил ли центр объяснение причин проведенной проверки.