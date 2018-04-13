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Британский центр ICAO извинился за досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне
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Британский центр ICAO извинился за досмотр самолета «Аэрофлота» в Лондоне 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Центр по безопасности полетов под эгидой ICAO (Международная организация гражданской авиации), работающий на территории Великобритании объяснил причины проверки самолета российской компании «Аэрофлот» в конце марта и принес извинения за досмотр. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса России Максим Соколов, передает ТАСС.
«Предоставил. И даже извинился. Это был Центр по безопасности полетов под эгидой IСAO, который работает на территории Британии», — ответил Соколов на вопрос, предоставил ли центр объяснение причин проведенной проверки.
В конце марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о досмотре самолета «Аэрофлота» в Лондоне британской полицией и таможней. В авиакомпании заявили об отсутствии оснований для проведения досмотра и отметили, что подобные действия со стороны Великобритании не соответствуют мировой практике проведения подобных досмотров.
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