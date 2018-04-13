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Как природные аномалии повлияли на Вторую мировую войну
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Как природные аномалии повлияли на Вторую мировую войну 

Русская семерка 39 минут назад
Фото: Русская семерка
«Человек предполагает, а природа располагает». Ни одни расчеты и планы не исключат вероятность стихийного фактора, который может изменить весь ход войны.
Генерал Мороз
«Генерал Распутица» и «генерал Мороз», — так русский климат и дороги назвал еще в 1916 году французский журнал — Le Petit Journal, в военное время — самые верные союзники России. Суровая зима 1941 года и русские, которым, казалось, все эти трудности ни по чем, произвели на немцев сильное впечатление.
Появился даже миф, распространенный в западных работах о Второй мировой войне, будто поражение под Москвой войскам фашистской Германии нанесли не советские солдаты, а зима, которая вероломно приняла сторону СССР.
О том, что советским солдатам приходилось воевать в тех же условиях, создатели теории «победы погоды» почему-то позабыли. [С-BLOCK]
Тем не менее, свою роль в войне аномальные холода 1941 года сыграли. Немцы, рассчитывающие на блицкриг, не были готовы к зиме, которая в том году выдалась на редкость суровой. Военная техника, не рассчитанная на такие холода, ломалась буквально на ходу, теплого обмундирования тоже не хватало. Немцы, потерявшие зимой 1941-1942 годов 230 тысяч человек, в своих мемуарах писали, что битву у них выиграл генерал Мороз. Наступление на Москву окончилось ничем.
Природа не принимает чью-либо сторону. Среди советских военнослужащих в то время от обморожения погибло около 180 тысяч человек, немало умерло от заболеваний, порожденных переохлаждением. Но задача была выполнена — Москва устояла.
Тонанкайское землятрясение (7 декабря 1944 год)
1944 год выдался тяжелым для Японии. Помимо постоянных бомбардировок американцев, 7 декабря 1944 года, на остров обрушилось сильнейшее Тонанкайское землетрясение (8 баллов) и последующие за ним цунами. Помимо прочих издержек, землятрясение уничтожило испытательный комплекс нового проекта «перехватчика» Mitsubishi J8M Shusui вместе с находившимся там самолетом.
Он должен был противостоять американским бомбардировщикам В-29, с 1943 года бомбардирующим Японию. 6 августа 1945 года — один из таких самолетов сбросит на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы.
В итоге, проект так и не был завершен. Задержки, связанные с эвакуацией завода, в том числе, привели к тому, что «перехватчик» так и не пустили на конвейер до роковых событий 6 августа. Спустя неделю, Япония капитулировала, а работы над J8M1 Syusui были приостановлены и более не возобновлялись.
Тайфун «кобра»
Говоря о влиянии катаклизмов на Вторую мировую войну, мало кто вспоминает про тайфун «Кобра» в Тихом океане. 18 декабря 1944 года, во время которого американский флот потерял у Филиппинских островов больше кораблей и людей, нежели в каком-либо из сражений Второй мировой.
Тайфун застал корабли третьего флота США в 300 милях к востоку от острова Luzon, одного из филиппинских островов, где планировалась высадка десанта.
В зоне нахождения кораблей ветер достигал 110 узлов, а волны 22 метров.
Первым на дно пошел эсминец «Spence». Под ударами волн корабль лег на правый бок и затонул. С кораблем ушли под воду 341 человек. [С-BLOCK]
Следующими оказался эсминец «Hull» с 201 человеком на борту и эсминец «Monaghan» (162 человека на борту). Помимо трех затонувших, 28 военных коаблей получили серьезные повреждения. Ими были легкий крейсер CL-89 «Miami», три легких авианосца CV-26 «Monterey», CV-25 «Cowpens», CVL-30 «San Jasinto», два эскортных авианосца CVE-88 «Cape Esperance», CVE-18 «Altamaha», и три эсминца DD-355 «Aylwin», DD-349 «Dewey» и DD-673 «Hickox».
В конечном итоге, третий флот США потерял 3 корабля потонувшими, 28 с тяжелыми поломками и 19 менее поврежденными фрегатами и линкорами. 790 человек погибли и около 100 травмированными.
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