Путин надеется на научный прорыв

Путин заволновался! Россия интенсифицирует развитие искусственного интеллекта и надеется сделать крупный прорыв.

Путин изо всех сил старается на основе новых знаний и технологий сделать прорыв в сфере искусственного интеллекта, однако пока это только планы на будущее. В прошлом году Владимир Путин заявил: «Искусственный интеллект — это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира». Наблюдатели предполагают, что этим заявлением президент России намекает на отсутствие успехов и прорывов в данной сфере.

И если посмотреть на статистические данные, то в этом можно убедиться. Россия ежегодно инвестирует в сферу искусственного интеллекта около 700 миллионов рублей (12 500 000 долларов). Это ничтожная цифра по сравнению с инвестициями США Китая , которые достигают несколько миллиардов долларов. Допустим даже, что к 2020 году частные инвестиции в России достигнут 28 миллиардов рублей (500 миллионов долларов), однако это по-прежнему малая часть от объема мировых инвестиций в сфере искусственного интеллекта.

Однако заявление Путина необходимо рассматривать в качестве подтверждения того, что Россия на данный момент соревнуются в развитии искусственного интеллекта. Данное заявление призывало правительство, частный сектор и вооруженные силы объединить свои силы для развития этой сферы. В марте этого года министр обороны РФ Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом, подчеркнув, что это необходимо для отражения возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России. Такое сотрудничество уже происходит.

Российское правительство все больше и больше развивает и субсидирует различные проекты по разработке искусственного интеллекта. Многие проекты проводятся при поддержке Министерства Обороны РФ , вспомогательных органов и исследовательских центров. Оборонно-промышленный комплекс РФ исследует искусственный интеллект и проводит анализ семантических данных. Это трехлетний проект, который объединяет Российскую академию наук , различные университеты и 30 частных компаний. Это самое большое сотрудничество между государственным и частным сектором. Ранее в этом году Министерство Обороны России провело соревнование по робототехнике среди ученых с целью развития искусственного интеллекта. Министерство науки и технологий Российской Федерации и вспомогательные отделы были ответственными за решение кто получит награду.

Особое внимание они уделяли технологиям обработки больших данных, машинному зрению и машиностроению. Они всеми силами стараются направлять эти быстрорастущие сферы в правильное русло. В этом году исследовательскому фонду передовых технологий уже исполнилось шесть лет (данный фонд был учрежден параллельно агентству планирования и исследования обороны США). В марте этого года было объявлено о новом плане, который делил процесс развития искусственного интеллекта на четыре части: распознавание изображения и речи, автономное управление военной системой и получение информации о жизненном цикле оружия. В этом месяце целый ряд форумов при поддержке правительства был направлен на обсуждение внутригосударственного развития. На этих форумах также обсуждались мировые успехи в данной сфере и выдвигались планы по развитию искусственного интеллекта совместно с российским правительством и научными кругами. Более того, в России была основана ассоциация искусственного интеллекта целью которой было объединить научные круги с частным сектором и разработать различные технологии и общественные культуры, и даже уделялось внимание философии. Все эти правительственные меры дали новую надежду российским разработчикам. И, в действительности, некоторые эксперты заявляют, что, возможно, искусственный интеллект будет разработан в ближайшие несколько лет. Все это дает надежду на то, что Россия, в конечном счете, возможно, сможет создать базовую инфраструктуру для развития искусственного интеллекта. А научные разработки, в действительности, будут применяться для решения проблем. В марте этого года заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков заявил, что сотни научных школ в военных вузах заняты разработкой робототехники, искусственным интеллектом, военной кибернетики и другими перспективными направлениями. Он также отметил, что результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

Но сможет ли правительство России в действительности стимулировать развитие высоких технологий? На этот вопрос очень сложно ответить. Старания Сколково, «кремниевой долины» России, остались без результатов. Несмотря на то, что Сколково получило большую поддержку президента и правительственных органов, однако на недавних мероприятиях разработки Сколково заняли лишь незначительную часть.

Применение военного искусственного интеллекта

Несмотря на все это, российские военные эксперты утверждают, что искусственный интеллект, возможно, поменяет стратегию, планы и организацию вооруженных сил РФ. Они надеются, что искусственный интеллект с помощью быстрого распознавания цели, обнаружения необычных действия противника на земле или в воздухе, сможет автоматизировать анализ радиолокационных данных и спутниковых изображений. Искусственный интеллект также позволит России получить «объектную библиотеку», которая будет способствовать распознаванию и навигации оружия.

Но в войне с применением электронного оружия мы больше всего ожидаем быстрого и большого прорыва в сфере машинного обучения. В прошлом году Россия установила электронные средства ведения войны в Сирии Крыму и на востоке Украины . Они это сделали с целью сбора информации об электронных сигналов и достижений западных стран и США, включая информацию о самолетах, бортовых датчиков, военных кораблей и ракет. Вся эта полученная информация будут использоваться в сфере машинного обучения, а также эти данные смогут модернизировать электронные средства ведения войны.

Российские военные открыто заявили о том, что Россия уже использует некоторые вооружения данного типа, однако политики, эксперты и ученые до сих пор спорят о правдивости этого заявления и обсуждают сферы использовняи данного оружия. В последнее время во время дискуссий основное внимание уделяется потенциальным ошибкам и непредсказуемости боевых машин, которые управляются искусственным интеллектом. В настоящее время позиция официальной Москвы заключается в отказе соглашаться на ситуацию, при которой человечество потеряет контроль над искусственным интеллектом. Мировое сообщество также придерживается этого мнения. Однако все эти обсуждения имеют одно заключение: даже в условиях неправильных решений, человечеству необходимо осуществлять контроль.

О каком вооружении говорит официальная Москва? Информационное агентство «Россия сегодня» сообщает, что истребитель МиГ-41 снабдят элементами искусственного интеллекта, который будет помогать пилоту управлять самолетом на скоростях, в четыре — шесть раз превышающих скорость звука. Истребитель Су-35 имеет на вооружении современное оружие, которое соответствует потенциальной цели. Минобороны России в 2018 году получит интеллектуальную автоматизированную систему управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сообщается, что данная система без участия операторов анализирует обстановку в районе боевых действий, находит и классифицирует цели, выбирает, как их подавить, и отдает приказ станциям РЭБ. По мнению экспертов, новая система близка по своим возможностям к искусственному интеллекту.

Российские конструкторы и военные специалисты сейчас разрабатывают беспилотные самолеты. Они могут легко адаптироваться к новым боевым действиям, а также осуществлять взаимную координацию. США и Китай также прилагают большие усилия в этой сфере. Недавно российский роботизированный морской комплекс «Галтель» успешно выполнил боевую задачу в Сирии, чье цель состояла в поиске неразорвавшихся боеприпасов в акватории базы в Тартусе. Сообщается, что выполнение задач происходит с помощью искусственного интеллекта, что позволяет батискафам принимать самостоятельные решения.

В России бурно развивается сфера военных наземных беспилотников. Поэтому в этой сфере есть определенные успехи в развитии интеллектуального интеллекта.

Так, например, Фонд перспективных исследований сейчас использует роботизированный комплекс «Нерехта», его «обучают» взаимодействовать с другими беспилотными системами и на земле, и в воздухе.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» заявляет, что в России в течении нескольких лет появится крылатая ракета с искусственным интеллектом. Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Бондарев заявил, что после того, как будет произведен анализ российских боевых самолетов, будет улучшаться высота полета, скорость и наводка. Известный концерн «Калашников» (здесь была разработана модель автомата Калашникова АК-74) недавно сделал заявление в котором утверждал, что концерн вскоре презентует целый ряд беспилотников военного назначения, где для распознавания цели будет использоваться искусственный интеллект. А также беспилотники будут самостоятельно принимать решения.

Основываясь на доказательствах, западным странам пока не стоит тревожиться по поводу российского оружия будущего поколения с искусственным интеллектом. Однако, некоторым странам, возмлжно, стоит и задуматься. Западные страны и Китай далеко обходят Россию в инвестициях, инфраструктуре и достижениях по разработке искуственного интеллекта. Однако российское правительство всеми силами старается сконцентрировать все свои ресурсы для того, чтобы сделать прорыв в сфере искусственного интеллекта. Однако на данный момент это только планы на будущее.