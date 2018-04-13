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В День космонавтики ВКА им. А. Ф. Можайского проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию
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В День космонавтики ВКА им. А. Ф. Можайского проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония открытия и пленарное заседание конференции прошли в Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко.
12 апреля, в День космонавтики, в Санкт Петербурге начала работу II-я Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы создания и применения малых космических аппаратов и робототехнических средств в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации», организованная Военно-космической академией имени А. Ф. Можайского. Торжественная церемония открытия и пленарное заседание конференции прошли в Санкт-Петербургском Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко.
Основными темами выступлений докладчиков в первый день работы конференции стали современные проекты космических аппаратов для информационного обеспечения группировок войск на театрах военных действий, проблемы и перспективы цифровых технологий в космической технике, основы теории проактивного управления структурной динамикой сложных объектов и ее приложения к космической сфере и другие актуальные вопросы космической деятельности. С докладами по данным направлениям перед участниками конференции выступили представители «Корпорации «ВНИИЭМ», «НПО Лавочкина», ФГБУН «СПИИРАН».
Научно-практическая конференция пройдет в течение двух дней и завершится 13 апреля в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.
Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского является неотъемлемым звеном в сложном процессе освоения космического пространства. Академия осуществляет подготовку специалистов по эксплуатации и применению ракетно-космических систем и комплексов Космических войск ВКС.
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