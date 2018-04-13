В ЮВО определились победители конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018»

По результатам состязаний первое место заняла команда, представляющая мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Северной Осетии-Алании

На полигоне Южного военного округа Николо-Александровский в Ставропольском крае завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018».

За право участвовать во всеармейских состязаниях боролись 8 лучших минометных расчетов, представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа из Крыма , Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области

По условиям конкурса расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 1,5 километров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Помимо этого, военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин на трассе с препятствиями общей протяженностью свыше 3-х км.

По результатам соревнований победителем стала команда, представляющая мотострелковое соединение ЮВО, дислоцированное в Северной Осетии-Алании.