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В ЮВО определились победители конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018»
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В ЮВО определились победители конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По результатам состязаний первое место заняла команда, представляющая мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Северной Осетии-Алании.
На полигоне Южного военного округа Николо-Александровский в Ставропольском крае завершился окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2018».
За право участвовать во всеармейских состязаниях боролись 8 лучших минометных расчетов, представляющих общевойсковые объединения Южного военного округа из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области.
По условиям конкурса расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 1,5 километров тремя минами из 120-мм возимого миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.
Помимо этого, военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин на трассе с препятствиями общей протяженностью свыше 3-х км.
По результатам соревнований победителем стала команда, представляющая мотострелковое соединение ЮВО, дислоцированное в Северной Осетии-Алании.
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