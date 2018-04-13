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Лучшие минометные расчеты ЮВО сразились за победу в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» в Ставропольском крае
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Лучшие минометные расчеты ЮВО сразились за победу в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» в Ставропольском крае 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 1,5 километров тремя минами из 120-мм. возимого миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи минометчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию
Окружной этап отборочных соревнований конкурса «Мастер артиллерийского огня-2018» завершился на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.
Восемь лучших минометных расчетов, которые представляли общевойсковые объединения ЮВО из Крыма, Северной Осетии, Ставропольского края и Ростовской области, боролись за право участвовать в первенстве Вооруженных Сил.
Расчеты поражали одиночную небронированную цель на дальностях от 800 метров до 1,5 километров тремя минами из 120-мм. возимого миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи минометчикам разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.
Также военнослужащие состязались в стрельбе из гранатомета, штатного оружия, а также в вождении боевых машин на трассе с препятствиями, общая протяженность которой составила свыше трех километров.
По результатам соревнований победителем стала команда, которая представляла мотострелковое соединение ЮВО из Республики Северная Осетия-Алания.
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