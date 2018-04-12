Ещё
США пытались убедить Турцию не покупать у России С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США пытались убедить Турцию не покупать у России С-400 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Приобретение Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам Североатлантического альянса, США пытались убедить Анкару купить иные вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Джеймса Мэттиса.
"Мы взаимодействовали с Турцией по этому поводу", — сказал руководитель американского оборонного ведомства на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил. Он подчеркнул, что это включало в себя «предоставление им (турецким партнерам — прим. „РГ“) возможности приобретения вооружений у других стран, что позволило бы им иметь системы, совместимые с имеющимися в НАТО».
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о приобретении властями Турции у России четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов США. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.
Позже президент Турции Тайип Эрдоган объяснил решение Анкары. По словам турецкого лидера, «российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий». Эрдоган уточнил, что Турция «наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО».
Российская Газета: последние новости
Российский адмирал объяснил, зачем эсминец США прибыл к берегам Сирии На военном салоне в Индии показали крупнокалиберный автомат ШАК-12 Атомная подлодка разбила торпедой арктический лед для пуска ракет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь359
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники274
Суд изменил приговор Улюкаеву204
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии195
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии61
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение