США пытались убедить Турцию не покупать у России С-400

"Мы взаимодействовали с Турцией по этому поводу", — сказал руководитель американского оборонного ведомства на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил. Он подчеркнул, что это включало в себя «предоставление им (турецким партнерам — прим. „РГ“) возможности приобретения вооружений у других стран, что позволило бы им иметь системы, совместимые с имеющимися в НАТО».

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о приобретении властями Турции у России четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов США. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

Позже президент Турции Тайип Эрдоган объяснил решение Анкары. По словам турецкого лидера, «российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий». Эрдоган уточнил, что Турция «наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО».