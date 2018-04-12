«Дональд Кук» потрясет своими «Томагавками», но ударить вряд ли осмелится

Руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников оценил обстановку у берегов Сирии

Обстановка на востоке Средиземного моря становится все более взрывоопасной. Президент США Дональд Трамп пугает, что американские военные вот-вот нанесут удар по Сирии. В обозначенный район уже прибыл американский эскадренный эсминец «Дональд Кук», оснащенный 60 крылатыми ракетами «Томагавк». Вскоре к нему может присоединиться эсминец Porter, который год назад наносил удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. Подтягиваются подводные лодки.

Оценить сосредоточенные в указанном районе силы мы попросили руководителя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игоря КУРДИНА

На российской военно-морской базе в Сирии были дислоцированы семь боевых кораблей ВМФ России , среди которых — десантный корабль «Ропуха», военный сухогруз обеспечения «Инженер Трубин», сторожевик «Адмирал Григорович», который вооружен крылатыми ракетами «Калибр»… Когда в Средиземное море была направлена американская ударная авианосная группа, все суда, чтобы не попасть разом под удар, покинули Тартус. Ушла с базы и одна из двух дизельных подводных лодок.

— Почему у пирса осталась стоять российская подлодка типа «Кило»? Она может в случае опасности залечь на дно?

— Такой прием, действительно, может быть применен, особенно при атаках крылатыми ракетами и авиацией, — говорит Игорь Кириллович Курдин. — Лодка может погрузиться прямо у пирса. Но этот способ уклонения не особенно эффективный. Противник знает, где лодка лежит, и в таком положении она может быть уничтожена. Я думаю, что были какие-то технические причины, по которым подлодка не могла выйти в море. В ближайшее время, скорее всего, это будет устранено, и она присоединится к другим лодкам.

Есть сайт, где можно отследить положение каждого корабля. Если вы обратили внимание, в Севастополе сейчас осталась лишь одна лодка из шести. Можно догадаться, где остальные пять… В данном случае наиболее эффективным средством сдерживания являются как раз подводные лодки. Во-первых, они способны наносить эффективные удары и ракетным, и торпедным оружием. Во-вторых, чтобы атаковать наши подводные лодки, их для начала надо найти. Находящаяся сейчас в Средиземном море американская группировка как-то не сильно готова сейчас в плане противолодочной поисковой операции. Да, они могут быстро привлечь туда противолодочные самолеты, надводные противолодочные корабли, подводные лодки, в том числе и атомные. Но для этого им нужно время. В этом плане — преимущество на нашей стороне. У нас в том районе есть, как минимум, пять лодок. А некоторые говорят, что есть и атомная подводная лодка, типа «Курска», которая не хило вооружена как крылатыми ракетами, так и торпедами. На сегодняшний день, в отношении сил и средств мы выигрываем у американцев.

— Как думаете, до прямого военного конфликта дело не дойдет?

— Я очень надеюсь, что Третьей мировой войны не будет. Хотя мы понимаем, что любые глобальные войны начинаются с незначительных конфликтов. Как сказал в свое время Уинстон Черчилль , флот существует, и многое не происходит. Уместно тут вспомнить и высказывание «железной леди» Маргарет Тэтчер о том, что наличие ядерного оружия с обеих сторон предотвратило Третью мировую войну. И сейчас все понимают, что ответ будет адекватный, и победителей просто не будет.

и СМИ назвали возможные цели удара США в Сирии