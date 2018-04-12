Турция выразила Греции соболезнования в связи гибелью пилота

"Премьеры согласились сохранить открытые каналы коммуникации в предстоящий период и укрепить диалог двух стран в будущем", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Греческий летчик погиб, когда его самолет «Мираж-2000» возвращался после перехвата нарушителя в Эгейском море и упал в море. Турецкая авиация ежедневно нарушает воздушное пространство Греции.