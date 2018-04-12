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Турция выразила Греции соболезнования в связи гибелью пилота
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Турция выразила Греции соболезнования в связи гибелью пилота 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позвонил премьеру Греции Алексису Ципрасу и выразил от себя и от президента Тайипа Эрдогана соболезнования в связи с гибелью греческого пилота упавшего в море истребителя, сообщила пресс-служба премьера Греции.
"Премьеры согласились сохранить открытые каналы коммуникации в предстоящий период и укрепить диалог двух стран в будущем", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Греческий летчик погиб, когда его самолет «Мираж-2000» возвращался после перехвата нарушителя в Эгейском море и упал в море. Турецкая авиация ежедневно нарушает воздушное пространство Греции.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Поводом стало удержание турками двух греческих военнослужащих, зашедших на турецкую территорию во время патрулирования, и таран турецким кораблем судна греческой береговой охраны.
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