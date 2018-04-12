Экипажи малых противолодочных кораблей БФ отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника

Экипажи МПК «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» выполняли поставленные задачи во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ, который провел сканирование моря, применив гидроакустические средства обнаружения.

Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота провела плановое учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению.

Прибыв в указанный квадрат, вертолетчики, выполнив элемент «зависание» над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, «поймали» цель и передали координаты субмарины условного противника экипажам малых противолодочных кораблей.

Моряки выполнили комплекс мероприятий по классификации подводной лодки, после чего она была условно уничтожена с помощью реактивных бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного вооружения кораблей.