Ещё
Экипажи малых противолодочных кораблей БФ отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи малых противолодочных кораблей БФ отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи МПК «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» выполняли поставленные задачи во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ, который провел сканирование моря, применив гидроакустические средства обнаружения.
Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота провела плановое учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Калмыкия» и «Кабардино-Балкария» во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации флота Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению.
Прибыв в указанный квадрат, вертолетчики, выполнив элемент «зависание» над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, «поймали» цель и передали координаты субмарины условного противника экипажам малых противолодочных кораблей.
Моряки выполнили комплекс мероприятий по классификации подводной лодки, после чего она была условно уничтожена с помощью реактивных бомбометных установок РБУ-6000 и торпедного вооружения кораблей.
ТК «Звезда»: последние новости
Украинские военные строят понтонные переправы в Донбасс США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии – СМИ МИД РФ: фейки о химоружии появились для оправдания возможный ударов на Сирию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники231
Суд изменил приговор Улюкаеву185
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии176
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии49
Зюганов попал в реанимацию101
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение