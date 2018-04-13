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Экипажи кораблей БФ выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабельную группу условного противника
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Экипажи кораблей БФ выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабельную группу условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также балтийцы провели корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.
В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота малые ракетные корабли «Серпухов», «Ливень», ракетные катера «Чувашия», «Моршанск», «Заречный» и «Р-257» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.
Ракетными кораблями отработаны совместные элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне из 76— и 30-миллиметровых артиллерийских установок, экипажи выполнили задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.
Также балтийцы провели корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.
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