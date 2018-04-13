Экипажи кораблей БФ выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабельную группу условного противника

Также балтийцы провели корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота малые ракетные корабли «Серпухов», «Ливень», ракетные катера «Чувашия», «Моршанск» , «Заречный» и «Р-257» провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Ракетными кораблями отработаны совместные элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне из 76— и 30-миллиметровых артиллерийских установок, экипажи выполнили задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Также балтийцы провели корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите в море, отработали элементы противодиверсионной обороны кораблей на незащищенном рейде.