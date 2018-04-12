Связисты ЦВО на полевых занятиях обеспечили видеоконференцсвязь между подразделениями

Также специалисты с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ установили беспрерывную и защищенную связь между мотострелками, танкистами, артиллеристами при выполнении задач в наступлении и обороне.

Связисты Центрального военного округа отработали обеспечение каналов видеоконференцсвязи между подразделениями в полевых условиях во время занятий по боевой подготовке.

Также специалисты с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ установили беспрерывную и защищенную связь между мотострелковыми, танковыми, ракетными и артиллерийскими подразделениями, которые проводят занятия на полигонах.

Особый упор связисты сделали на работу с современными спутниковыми станциями «Ладья».

Основное преимущество устройства –— приемопередача данных в ограниченной полосе частот, незначительная масса, высокая помехозащищенность, низкое энергопотребление, простота развертывания и эксплуатации.