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Связисты ЦВО на полевых занятиях обеспечили видеоконференцсвязь между подразделениями
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Связисты ЦВО на полевых занятиях обеспечили видеоконференцсвязь между подразделениями 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также специалисты с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ установили беспрерывную и защищенную связь между мотострелками, танкистами, артиллеристами при выполнении задач в наступлении и обороне.
Связисты Центрального военного округа отработали обеспечение каналов видеоконференцсвязи между подразделениями в полевых условиях во время занятий по боевой подготовке.
Также специалисты с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ установили беспрерывную и защищенную связь между мотострелковыми, танковыми, ракетными и артиллерийскими подразделениями, которые проводят занятия на полигонах.
Особый упор связисты сделали на работу с современными спутниковыми станциями «Ладья».
Основное преимущество устройства –— приемопередача данных в ограниченной полосе частот, незначительная масса, высокая помехозащищенность, низкое энергопотребление, простота развертывания и эксплуатации.
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