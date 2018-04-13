18 апреля из-за антитеррористических учений перекроют центр Ярославля

Как сообщают в пресс-службе мэрии, с 7 часов утра до 14 проезд автомобилей будет ограничен по улице Свободы от Победы до Республиканской и улице Чайковского от Пушкина до Салтыкова-Щедрина. Накануне там же с 20 часов вечера ограничат остановку и стоянку машин. Антитеррористические учения не затронут работу общественного транспорта.

Альтернативные парковки — в ТЦ «Аура», у стадиона «Шинник» и в КСК «Вознесенский. У последнего объекта стоянка во время учений будет бесплатной. Ярославцев предупреждают, что в ходе учений будут использовать средства задымления и взрыва.