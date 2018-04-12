Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии

Мир замер в ожидании разрешения ситуации в Сирии , когда воинственные США призывают начать полномасштабные боевые действия, а осторожные европейцы предпочитают дождаться хотя бы каких-то выводов специалистов. Ситуацию уже успели сравнить с Карибским кризисом 1962 года, когда человечество стояло на грани полномасштабной ядерной войны.

Очередным поводом для обострения международной ситуации и угроз как законному правительству Сирии, так и противостоящей террористам России , стало якобы применение химического оружия в городе Дума . Примечательно, что никаких доказательств произошедшему, кроме постов в социальных сетях, предоставлено не было.

Это признали даже в Пентагоне . Однако такая «мелочь» не помешала американским властям раздуть полномасштабную военную истерию. Эксперты опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля и обернуться полномасштабными военными действиями. «Война на носу, а мы тут будем разговаривать!», — цитирует «Утро» президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского

Однако ряд политологов полагает, что полагаться на это не стоит. Дескать, президент США прочно попал под влияние воинственного окружения и в попытках доказать американцам и всему миру, что он не является «русским шпионом», готов пойти на самые крайние меры. К тому же любые уступки могут быть восприняты как слабость Дональда Трампа, на что он пойти не может.