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Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
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Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
Мир замер в ожидании разрешения ситуации в Сирии, когда воинственные США призывают начать полномасштабные боевые действия, а осторожные европейцы предпочитают дождаться хотя бы каких-то выводов специалистов. Ситуацию уже успели сравнить с Карибским кризисом 1962 года, когда человечество стояло на грани полномасштабной ядерной войны.
Очередным поводом для обострения международной ситуации и угроз как законному правительству Сирии, так и противостоящей террористам России, стало якобы применение химического оружия в городе Дума. Примечательно, что никаких доказательств произошедшему, кроме постов в социальных сетях, предоставлено не было.
Это признали даже в Пентагоне. Однако такая «мелочь» не помешала американским властям раздуть полномасштабную военную истерию. Эксперты опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля и обернуться полномасштабными военными действиями. «Война на носу, а мы тут будем разговаривать!», — цитирует «Утро» президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского.
"Прогнозы носят неблагоприятный характер", — вторит ему главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Мы можем только надеяться, что возобладает здравый смысл среди американских политиков и они смогут повлиять на Трампа», — добавил эксперт.
Однако ряд политологов полагает, что полагаться на это не стоит. Дескать, президент США прочно попал под влияние воинственного окружения и в попытках доказать американцам и всему миру, что он не является «русским шпионом», готов пойти на самые крайние меры. К тому же любые уступки могут быть восприняты как слабость Дональда Трампа, на что он пойти не может.
Отметим, ранее специалисты рассказывали, что российские силы, расположенные в Сирии, не смогут дать достаточно убедительного отпора группировке Североатлантического альянса, если военный блок решится на полномасштабное вторжение. «У берегов Сирии уже развернута группировка НАТО, которая практически зажала наш флот, стоящий там, между берегом и собой, туда еще идет группировка шестого флота США, ядерный эсминец и корабли в сопровождении. Авианосец, надо понимать, что это 100 летательных аппаратов, из которых порядка 60, в общем-то, истребители и ударные самолеты. Там один авианосец больше, чем вся наша группировка воздушно— космических сил в базе Хмеймим», — уверен авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
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