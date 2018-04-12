В Керчи обустраиваются военные для участия в параде 

В Керчь прибыла военная техника для участия в параде, посвященному Дню Победы. Планируется, что в парадном шествии примут участие порядка 760 человек, из них 550 военнослужащих. Парадным строем по центру Керчи пройдут железнодорожные подразделения Южного военного округа, ВВС и ПВО, помимо военнослужащих Минобороны в параде Победы примут участие представители Росгвардии, МЧС и юнармейцы. Керчане смогут увидеть современные радиолокационные комплексы «Рысь», БТР-82, несколько разновидностей минометов, гаубиц, зенитно-ракетный комплекс С-300 — в общей сложности 19 видов техники.
Парады традиционно пройдут в Керчи, Севастополе и Симферополе.
Ранее глава администрации города Керчь Сергей Бороздин рассказал, что в День освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков, который керчане отметили 11 апреля, в разных районах города были возложены цветы к братским могилам погибших советских воинов и к памятному знаку морским десантникам на городской набережной.