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В инженерные подразделения Балтийского флота впервые поступили минно-розыскные собаки
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В инженерные подразделения Балтийского флота впервые поступили минно-розыскные собаки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, — проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов.
В отдельном морском инженерном полку Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, впервые сформировано отделение минно-розыскных собак. В его состав в ближайшие месяцы войдёт девять четвероногих помощником саперов.
Первых трех обученных собак привезли из специализированного учебного центра Минобороны России. Там же в течение трех месяцев проходили обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки» военнослужащие полка, освоившие не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними. В свою очередь, собаки привыкали к работе в паре со своими новыми хозяевами.
В числе поступивших на Балтийский флот «новобранцев» представители таких пород, как немецкая овчарка, успешно зарекомендовавшие себя при проведении минно-розыскных работ.
Для содержания собак в месте дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологический городок. Все питомцы зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью «разминирование».
Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, — проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки.
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