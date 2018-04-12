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Курсанты учебных центров ВВО на выпускных экзаменах выполняют стрельбы из танков Т-72Б
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Курсанты учебных центров ВВО на выпускных экзаменах выполняют стрельбы из танков Т-72Б 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед получением допуска к стрельбе военнослужащие прошли подготовку по огневой подготовке вооружения и вождению танков на новых компьютерных тренажерах, оснащенных мультимедийным оборудованием.
В учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, начались занятия с курсантами по стрельбе штатным снарядом из танка Т-72Б. Мероприятия проходят в рамках подготовки к выпускным экзаменам.
Около 1,9 тыс. военнослужащих выполняют упражнения стрельб как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим танки условного противника на удалении более 1,6 тыс. метров.
Также курсанты ведут стрельбу из танкового пулемета Калашникова по движущимся мишеням, обозначающим артиллерийское орудие и гранатометчика.
Для усложнения задачи стрельбы будут проходить в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от наводчиков-операторов мгновенной реакции и меткости.
Перед получением допуска к выполнению стрельб курсанты прошли подготовку по огневой подготовке вооружения и вождению танков на новых компьютерных динамических тренажерах, оснащенных мультимедийным оборудованием.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.
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