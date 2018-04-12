Курсанты учебных центров ВВО на выпускных экзаменах выполняют стрельбы из танков Т-72Б

Перед получением допуска к стрельбе военнослужащие прошли подготовку по огневой подготовке вооружения и вождению танков на новых компьютерных тренажерах, оснащенных мультимедийным оборудованием.

В учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, начались занятия с курсантами по стрельбе штатным снарядом из танка Т-72Б. Мероприятия проходят в рамках подготовки к выпускным экзаменам.

Около 1,9 тыс. военнослужащих выполняют упражнения стрельб как с места, так и в движении по мишеням, имитирующим танки условного противника на удалении более 1,6 тыс. метров.

Также курсанты ведут стрельбу из танкового пулемета Калашникова по движущимся мишеням, обозначающим артиллерийское орудие и гранатометчика.

Для усложнения задачи стрельбы будут проходить в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от наводчиков-операторов мгновенной реакции и меткости.

Перед получением допуска к выполнению стрельб курсанты прошли подготовку по огневой подготовке вооружения и вождению танков на новых компьютерных динамических тренажерах, оснащенных мультимедийным оборудованием.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.