Мотострелковый взвод Челябинского танкового соединения ЦВО победил в конкурсе «Суворовский натиск»

Правильность преодоления препятствий, а также точность стрельбы контролировали средства объективного контроля, в том числе видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.

Мотострелковый взвод Челябинского танкового соединения занял первое место в эстафете среди экипажей БМП-2 на окружном этапе конкурса «Суворовский натиск».

В ходе проведения эстафеты мотострелки показали лучшее время в преодолении 9 естественных и искусственных препятствий –— брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры, а также в стрельбе из штатного вооружения боевой машины пехоты.

Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы контролировали средства объективного контроля, в том числе видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.

В состязаниях «Суворовский натиск» принимают участие лучшие мотострелковые команды от общевойсковых армий, дислоцирующихся в Поволжье, Сибири, а также из состава Челябинского танкового соединения.