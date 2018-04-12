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Мотострелковый взвод Челябинского танкового соединения ЦВО победил в конкурсе «Суворовский натиск»
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Мотострелковый взвод Челябинского танкового соединения ЦВО победил в конкурсе «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Правильность преодоления препятствий, а также точность стрельбы контролировали средства объективного контроля, в том числе видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.
Мотострелковый взвод Челябинского танкового соединения занял первое место в эстафете среди экипажей БМП-2 на окружном этапе конкурса «Суворовский натиск».
В ходе проведения эстафеты мотострелки показали лучшее время в преодолении 9 естественных и искусственных препятствий –— брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры, а также в стрельбе из штатного вооружения боевой машины пехоты.
Правильность преодоления маршрута и препятствий, а также точность стрельбы контролировали средства объективного контроля, в том числе видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.
В состязаниях «Суворовский натиск» принимают участие лучшие мотострелковые команды от общевойсковых армий, дислоцирующихся в Поволжье, Сибири, а также из состава Челябинского танкового соединения.
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