Экипажи 90-й танковой дивизии ЦВО победили на окружных соревнованиях по танковому биатлону

Правильное преодоление маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверяли средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.

Экипажи 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, которая дислоцирована на территории Челябинской области , стали победителями окружного этапа соревнований по танковому биатлону.

Соревнования проходили на Чебаркульском полигоне под Челябинском

Экипажи-победители представят Центральный военный округ на общеармейских соревнованиях.

В программу танкового биатлона впервые была включена гонка в составе команды из трех танков (взвода), одновременно преодолевающих трассу. Также военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями — брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры. Протяженность трассы составила до 18 км.

Правильное преодоление маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверяли средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.