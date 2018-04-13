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Экипажи 90-й танковой дивизии ЦВО победили на окружных соревнованиях по танковому биатлону
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Экипажи 90-й танковой дивизии ЦВО победили на окружных соревнованиях по танковому биатлону 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Правильное преодоление маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверяли средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.
Экипажи 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, которая дислоцирована на территории Челябинской области, стали победителями окружного этапа соревнований по танковому биатлону.
Соревнования проходили на Чебаркульском полигоне под Челябинском.
Экипажи-победители представят Центральный военный округ на общеармейских соревнованиях.
В программу танкового биатлона впервые была включена гонка в составе команды из трех танков (взвода), одновременно преодолевающих трассу. Также военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили огневые задачи с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями — брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении, эскарп, косогоры. Протяженность трассы составила до 18 км.
Правильное преодоление маршрута и препятствий, а также точность стрельбы проверяли средства объективного контроля, включающие видеокамеры на трассе, датчики на мишенях и беспилотный летательный аппарат, фиксирующий передвижение техники.
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