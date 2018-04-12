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Курсанты выпускного курса Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны приняли участие в тактических учениях на полигоне «Ашулук»
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Курсанты выпускного курса Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны приняли участие в тактических учениях на полигоне «Ашулук» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Из курсантов радиотехнических специальностей подготовки был сформирован радиотехнический батальон, который с успехом выполнил боевую задачу по радиолокационному обеспечению боевых стрельб зенитных ракетных полков.
С 31 марта по 6 апреля 200 курсантов выпускного курса Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны приняли участие в тактических учениях с выполнением боевой стрельбы на полигоне «Ашулук» 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.
Из курсантов радиотехнических специальностей подготовки был сформирован радиотехнический батальон, который с успехом выполнил боевую задачу по радиолокационному обеспечению боевых стрельб зенитных ракетных полков. Личный состав батальона получил высокую оценку от руководства полигона. Из курсантов, обучающихся по специальностям зенитных ракетных войск, было сформировано 4 учебных полка, из них 3 полка ЗРС С-300 ПМ «Фаворит» и впервые в этом году один учебный полк ЗРС С-400 «Триумф», а также 4 расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С-1». Для создания мишенной обстановки были использованы высотные и низковысотные мишени «Армавир», высокоскоростные «Фаворит» и ракета-мишень. В качестве цели для «четырехсотки» была запущена современная высотная высокоскоростная мишень «Фаворит», скорость которой может достигать 1800 м/с. Не всем боевым полкам эта цель оказалась «по зубам», однако курсанты вышли победителями в этом противостоянии. Для ЗРПК «Панцирь С-1» запускали мишени РМ, которые были уничтожены ракетным вооружением комплекса.
Все участники тактических учений с боевой стрельбой получили огромный опыт реальной боевой работы и с гордостью, и уверенностью смотрят в будущее. Каждый из курсантов 5 курса сдал свой первый экзамен на профессиональную зрелость и готов к выполнению задач по охране и обороне воздушных рубежей нашей Родины в любых условиях обстановки.
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